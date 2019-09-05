 وطنا نيوز -الحباشنة: تسقط حكومة القمع والأرهاب
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الحباشنة: تسقط حكومة القمع والأرهاب
التاريخ : 05-09-2019 09:58:59 المشاهدات: 1638

وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب عن محافظة الكرك، صداح الحباشنة، حكومة الدكتور عمر الرزاز، لتعاطيها مع أزمة اعتصام نقابة المعلمين.

ونشر الحباشنة عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك صباح الخميس، صورة علق عليها بقوله:" من مدخل الكرك بإتجاه بلدة القطرانة دوريات من الأمن العام والدرك يقومون بتفتيش المركبات التي تقل المعلمين وذلك لتضيق عليهم حتى لا يقوموا بوقفتهم الإحتجاجية المطالبة بحقوقهم".

وأضاف :"عاش المعلم ونعم لتحقيق مطالبه وحقوقه".

يشار الى ان المعلمين أصروا على تنفيذ وقفتهم على الدوار الرابع وهو الامر الذي منعته وزارة الداخلية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق