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الحباشنة: تسقط حكومة القمع والأرهاب
وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب عن محافظة الكرك، صداح الحباشنة، حكومة الدكتور عمر الرزاز، لتعاطيها مع أزمة اعتصام نقابة المعلمين.
ونشر الحباشنة عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك صباح الخميس، صورة علق عليها بقوله:" من مدخل الكرك بإتجاه بلدة القطرانة دوريات من الأمن العام والدرك يقومون بتفتيش المركبات التي تقل المعلمين وذلك لتضيق عليهم حتى لا يقوموا بوقفتهم الإحتجاجية المطالبة بحقوقهم".
وأضاف :"عاش المعلم ونعم لتحقيق مطالبه وحقوقه".
يشار الى ان المعلمين أصروا على تنفيذ وقفتهم على الدوار الرابع وهو الامر الذي منعته وزارة الداخلية.
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