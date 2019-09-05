الحباشنة: تسقط حكومة القمع والأرهاب

وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب عن محافظة الكرك، صداح الحباشنة، حكومة الدكتور عمر الرزاز، لتعاطيها مع أزمة اعتصام نقابة المعلمين.

ونشر الحباشنة عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك صباح الخميس، صورة علق عليها بقوله:" من مدخل الكرك بإتجاه بلدة القطرانة دوريات من الأمن العام والدرك يقومون بتفتيش المركبات التي تقل المعلمين وذلك لتضيق عليهم حتى لا يقوموا بوقفتهم الإحتجاجية المطالبة بحقوقهم".

وأضاف :"عاش المعلم ونعم لتحقيق مطالبه وحقوقه".

يشار الى ان المعلمين أصروا على تنفيذ وقفتهم على الدوار الرابع وهو الامر الذي منعته وزارة الداخلية.