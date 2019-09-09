توافق على شمول مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر، الأربعاء، إن لجنتين في مجلسي الأعيان والنواب توافقتا على شمول أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي، وذلك قبل جلسة للمجلسين.

وأضاف ان اللجنتين المشتركتين (العمل والقانونية) في مجلسي الأعيان والنواب عقدتا اجتماعا تنسيقيا بشان شمول أعضاء مجلس الأمة في الضمان الاجتماعي.

"الاجتماع أفضى إلى صيغة توافقية حول النقطة الخلافية في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي،" بحسب المصدر.

ويعقد مجلسي الأعيان والنواب الخميس جلسة مشتركة للبت في الأمر.