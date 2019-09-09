الرئيسية | تحت القبة النائب منصور مراد يكشف قضايا فساد في وزارة الصحة

وطنا اليوم-عمان:كشف النائب عن كتلة الإصلاح النيابية منصور مراد خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في مجلس النواب، عن عددٍ من قضايا الفساد في القطاع الطبي بالتواريخ والوقائع.

وأكد النائب مراد أن القضايا التي يتحدث عنها بالأسماء والتفاصيل والوثائق تؤكد القصور الذي شاب التعامل مع هذه الحالات مع الاستغلال والتقصير والإهمال المتعمّد الذي أودى بحياة عددٍ من الصغار والكبار.

وكشف مراد عمّا أسماه “جريمة كبرى” ارتكبها المجلس الطبي الذي يتغنّى به “حيتان السوق الطبي” في الأردن، حيث يقومون ببيع الأسئلة للأطباء الذين يتقدمون لامتحان المجلس الطبي، ومن يرفض شراء الأسئلة يقوم المجلس الطبي بـ”ترسيبه” في الامتحان، الأمر الذي أدى إلى “تطفيش” مئات الأطباء الذين دفع أهلهم عليهم دماء قلوبهم وعيونهم وكل مدخراتهم، وكلهم كفاءات انتفعت بهم الدول الخارجية.

وعرض النائب منصور مراد عشرات القضايا المخالفة والفساد في قطاع الصحة في الأردن.

وقال مراد إن أطباء في القطاع العام يبيعون المرضى للمستشفيات الاخرى، مشيرا الى ان لديه مكالمات مسجلة لأطباء اختصاص في مستشفيات حكومية تكشف عن بيع المرضى للقطاع الخاص.

وبين مراد أن أحد الموظفين في وزارة الصحة أعاد عدد من الموظفين إلى العمل بالوزارة رغم توقيفهم عن العمل بقرار قضائي وصدور حكم بالحبس بحقهم.

وطالب النائب ذاته الحكومة بالتحقيق بهذه القضايا التي تؤثر على القطاع الصحي في الاردن.

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