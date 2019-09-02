 وطنا نيوز -الاعيان يصر على موقفه برفض اشتراك النواب بالضمان
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الاعيان يصر على موقفه برفض اشتراك النواب بالضمان
التاريخ : 02-09-2019 12:04:58 المشاهدات: 1280

وطنا اليوم-عمان:تمسك مجلس الاعيان بموقفه  الرافض لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي ، والتي تشمل أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وكان مجلس النواب اصر في جلسته الاحد على موقفه من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وكان مجلس الاعيان طالب في وقت سابق مجلس النواب بشطب الفقرة المضافة على المادة الثانية من مشروع القانون الخاصة بشمول أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، لكن مجلس النواب رفض ذلك، ليبقى الخلاف قائما بين الطرفين.

ومن المتوقع عقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان الخميس، لبحث البند القانوني.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق