الاعيان يصر على موقفه برفض اشتراك النواب بالضمان

وطنا اليوم-عمان:تمسك مجلس الاعيان بموقفه الرافض لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي ، والتي تشمل أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وكان مجلس النواب اصر في جلسته الاحد على موقفه من تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

وكان مجلس الاعيان طالب في وقت سابق مجلس النواب بشطب الفقرة المضافة على المادة الثانية من مشروع القانون الخاصة بشمول أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، لكن مجلس النواب رفض ذلك، ليبقى الخلاف قائما بين الطرفين.

ومن المتوقع عقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان الخميس، لبحث البند القانوني.