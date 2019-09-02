الرئيسية | تحت القبة النائب النهار: مش عيب نائب يتبهدل

وطنا اليوم-عمان:رفض النائب فضيل النهار الانتقادات التي وجهت الى النواب بعد تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ، والتي شملت أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.

النهار تسائل في تصريحات لتلفزيون المملكة : ( مش عيب النائب بس تخلص دورته يشتغل سايق تكسي ، او ما يلقى يوكل، كم نائب انسجن وتبهدل).

واضاف : لماذا اذا طالبت ادخال الاربع السنوات خدمة في المجلس ، اعتبارها ضمن المدة الخاضعة للضمان ، لكي نعيش عيشة محترمة يتم اتهامي بتدمير الاردن ؟!.

يذكر ان مجلس النواب تمسّك بموقفه، المتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي حيث أصرّ على شمول أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك الاختياري في تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأبقى مجلس النواب الخلاف قائماً مع مجلس الأعيان الذي كان قد خالف قرار النواب وطالب بشطب الفقرة المضافة على المادة الثانية من مشروع القانون.

ومن المتوقع عقد جلسة مشتركة الخميس، بعد أن يحسم مجلس الأعيان يحث من المرجح أن يصر هو ايضا على موقفه الرافض لهذا البند في جلسة الثلاثاء

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