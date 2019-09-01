الرئيسية | تحت القبة رفض نيابي لقرار الأعيان حول الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم-عمان:أصر مجلس النواب على قراره بمشروع قانون الضمان الاجتماعي المعاد من مجلس الأعيان.

واعاد مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 الى مجلس النواب بعد ان رفض نص اضافة «النواب» على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي يسمح بشمول اعضاء مجلس الامة بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة في الضمان الاجتماعي.

وقرر مجلس الاعيان شطب الفقرة التي اقرها النواب بشمول النواب والاعيان بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الضمان الاجتماعي.

وفي حال رفض الأعيان قرار النواب وأصر النواب على قرارهم، يتم اللجوء الى عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف التشريعي.

يأتي ذلك، في وقت يتم الحديث فيه عن ارادة ملكية سامية لفض الدورة الاستثنائية، وفي حال صدرت الإرادة الملكية يتم تأجيل النظر في مشروع القانون إلى الدورة العادية التي يبدأ عمرها الدستوري بداية شهر تشرين أول المقبل.

وعبر أعضاء في مجلس النواب عن رفضهم لقرار مجلس الأعيان المتعلق باخضاع أعضاء مجلس الأمة لاحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وتساءل النائب خالد الفناطسة، عن سبب حرمان النائب من الضمان الاجتماعي الذي يضمن له حياة كريمة بعد خروجه من المجلس، مؤكدا أن الكلفة التي سيتحملها المجلس لن تشكل عبئا ماليا على الدولة.

أما النائب فيصل الأعور، فاعتبر أن من " رفض قرار النواب ينعم برواتب عالية".

النائب سليمان الزبن، فدعا النواب للإصرار على قرار النواب، مؤكدا أن التعليمات والقوانين لا تمنع النواب من الاشتراك بالضمان الاجتماعي.

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