نائب يتهم الرزاز باستهداف قبيلة العدوان

وطنا اليوم-عمان:اتهم النائب محمود العدوان، حكومة الدكتور عمر الرزاز، باستهداف قبيلته، بعد اقالة 7 مسؤولين من أبنائها خلال 3 أشهر.

وقال العدوان في مستهل جلسة تشريعية، الأحد، إن الحكومة تتعمد اقصاء أبناء العشائر عن وظائف الدولة واستبدالهم بأسماء "مستوردة".

وهاجم العدوام ما اسماها سياسة التدوير لمن فشلوا في مواقع سابقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الوطن للجميع والظائف العامة ليست حكرا على أحد، وانما توزع وفق أسس عادلة.

يأتي حديث العدوان بعدما قرر قرر مجلس الوزراء وبتنسيب من وزير الداخلية ، في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، إحالة أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان على التقاعد ، رغم أن العدوان من مواليد عام 1970 ولم يتجاوز الخمسين من عمره بعد وخدمته لم تتجاوز العشرين عاما في الدولة .