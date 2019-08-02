الرئيسية | تحت القبة نائب يهدد بنشر اسماء الاعيان ممن يتقاضون أكثر من راتب شهرياَ

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب محمود الطيطي رفض مجلس الأعيان شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس،

وقال النائب انه في الوقت الذي يعاني كل بيت ممن بيوت الاردنيين من البطالة والظروف الاقتصادية نجد ان غالبية اعضاء مجلس الاعيان يتقاضون اكثر من راتب وبكثير منهم يتقاضى 3 او 4 رواتب شهريا

ووصف الطيطي ان الذريعة التي اعتمد عليها الاعيان بقرار الرفض ذريعة واهية وتؤدي لحرمان عدد من النواب من الاشتراك الذي يغطي مجلس النواب حصة فيه

وأشار النائب الى انه سيقوم بنشر قائمة أسماء لعدد كبير من اعضاء مجلس الاعيان من الذين يتقاضون 3 و4 رواتب شهريا

يذكر ان مجلس الأعيان رفض شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة عضويتهم في المجلس، وذلك في جلسته اليوم الخميس برئاسة فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة.

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 كما ورد من مجلس النواب، مع إجراء تعديل يقضي بشطب فقرة أضافها النواب تجيز شمول الاعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بمجلس الأمة، على أن تكون المكافأة الشهرية هي الأجر الخاضع للاقتطاع، ما يعني اعادة مشروع القانون الى مجلس النواب.

وبرر الأعيان قرارهم بأن المادة المضافة من النواب تتعلق بحكم جديد لا صلة له بالغايات التي وضع المشروع من اجلها، وأن قرار الغائها لا يؤثر على الحق بالاشتراك الاختياري الذي هو متاح دون ان يتكبد مجلسا الاعيان والنواب كلفاً مالية، اضافة الى ان المادة المضافة الغت مفهوم المكافأة التي يتلقاها عضو مجلس الامة كمخصصات شهرية.

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