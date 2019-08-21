 وطنا نيوز -الرياطي : فئة نتنه حاقده بغيضه فقدت عقلها
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الرياطي : فئة نتنه حاقده بغيضه فقدت عقلها
التاريخ : 29-08-2019 10:13:42 المشاهدات: 1962

وطنا اليوم-عمان:لفت النائب محمد الرياطي انتباه المواطنين في محافظة العقبة بوجود فئة قليلة فقدت عقلها عندما علمت ان مشروعنا الوطني( ملف الاراضي) بدء العمل به ضمن أسس عادلة تحقق العدالة وتعطي الاولوية لكل من يقطن العقبة من الأردنيين ولغير المستفيدين سابقا . 
مضيفا ان هذه الفئة لجأت لابواب المسؤولين تطالب بالعنصرية النتنة الحاقده البغيضة كما فعلت سابقا ، فلم تجد هذه المرة آذان صاغية كما سبق لتطالب بالمحاصصة والمفاضلة على حساب ابناء الوطن الواحد . 
حيث يحاولون اليوم ببرمجة من بعض المسؤولين من امثالهم ركوب الموجه والعمل على محاولة تبنيهم لمطلبنا (ملف الاراضي) حتى يحققوا تجاوزاتهم والاعيبهم وعنصريتهم !!! وهذا بعيد عليهم كل البعد باذن الله .

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