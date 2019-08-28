الرياطي : لهذا السبب انا في تركيا وساطلب لقاء الملك شخصياَ

وطنا اليوم-عمان: اكد النائب محمد الرياطي انه كان وما زال منذ ايام في تركيا (على حسابي الخاص) لأجل تطوير فكرة مشروعنا للأراضي ، حيث أطلعت على مشاريعهم الاستثمارية السكنية بكافة تفاصيلها ، وكانت الرحلة عملية ١٠٠% بفضل الله .

واضاف الرياطي ان النتيجة كانت بأختصار ومن دون مواربة ، انني ساطلب لقاء جلالة الملك شخصيا لاطلعه على فكرة التطوير والاستثمار الحقيقي لحل مشكلة السكن وانعاش البلد .

فإن قبلوا لي باللقاء خير ونعم ، وإن لم أوفق باللقاء كما مضى من السنوات الماضية ولقناعتي المطلقة بأن الحكومة لا تريد العمل فلن أبقى في طريق أخذت مني الجهد والوقت والصحة والمال دون تقدم.