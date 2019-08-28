 وطنا نيوز -الرياطي : لهذا السبب انا في تركيا وساطلب لقاء الملك شخصياَ
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الرياطي : لهذا السبب انا في تركيا وساطلب لقاء الملك شخصياَ
التاريخ : 28-08-2019 10:28:27 المشاهدات: 2553

وطنا اليوم-عمان: اكد النائب محمد الرياطي انه كان وما زال منذ ايام في تركيا (على حسابي الخاص) لأجل تطوير فكرة مشروعنا للأراضي ، حيث أطلعت على مشاريعهم الاستثمارية السكنية بكافة تفاصيلها ، وكانت الرحلة عملية ١٠٠% بفضل الله . 
واضاف الرياطي ان النتيجة كانت بأختصار ومن دون مواربة ، انني ساطلب لقاء جلالة الملك شخصيا لاطلعه على فكرة التطوير والاستثمار الحقيقي لحل مشكلة السكن وانعاش البلد . 
فإن قبلوا لي باللقاء خير ونعم ، وإن لم أوفق باللقاء كما مضى من السنوات الماضية ولقناعتي المطلقة بأن الحكومة لا تريد العمل فلن أبقى في طريق أخذت مني الجهد والوقت والصحة والمال دون تقدم.
مؤكدا انه لن يتحدث مؤخرا باحداث البلد الداخلية لانني خارج البلد ولن أكون منظرا دون فعل . 

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