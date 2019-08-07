قانونية الأعيان ترفض شمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان

وطنا اليوم-عمان:أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الثلاثاء برئاسة العين الدكتور كمال ناصر، القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل عليه.

ورفضت اللجنة في قرارها الفقرة المضافة من مجلس النواب التي تجيز شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بالمجلس، وتسديد إشتراكاتهم والأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم.

ومن المنتظر ان يناقش المجلس الخميس المقبل مشروع القانون وقرار اللجنة القانونية بشأنه.