مواطن يصرح داخل مجلس الأمة: يسقط مجلس النواب

وطنا اليوم-عمان:صرخ مواطن أردني بأعلى صوته داخل ساحات مجلس النواب اليوم الثلاثاء، "يسقط مجلس النواب".

وأظهرت لقطات ، المواطن وهو يجلس على أدراج مبنى المجلس برفقة زوجته، وكانت قد ظهرت عليه علامات التعب والارهاق الشديدين وهو يصرخ "يسقط مجلس النواب".

وكان يحمل المواطن أوراقا في يده، ويريد الدخول الى المجلس ليلتقي المسؤولين لحل قضية شخصية له.

وحاولت الأجهزة الأمنية المتواجدة في المجلس تهدئة المواطن ومساعدته.