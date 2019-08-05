 وطنا نيوز -مواطن يصرح داخل مجلس الأمة: يسقط مجلس النواب
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
مواطن يصرح داخل مجلس الأمة: يسقط مجلس النواب
التاريخ : 27-08-2019 11:32:28 المشاهدات: 1894

وطنا اليوم-عمان:صرخ مواطن أردني بأعلى صوته داخل ساحات مجلس النواب اليوم الثلاثاء، "يسقط مجلس النواب".

وأظهرت لقطات ، المواطن وهو يجلس على أدراج مبنى المجلس برفقة زوجته، وكانت قد ظهرت عليه علامات التعب والارهاق الشديدين وهو يصرخ "يسقط مجلس النواب".

وكان يحمل المواطن أوراقا في يده، ويريد الدخول الى المجلس ليلتقي المسؤولين لحل قضية شخصية له.

وحاولت الأجهزة الأمنية المتواجدة في المجلس تهدئة المواطن ومساعدته.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق