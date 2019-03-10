طهبوب: الرزاز لم يلتزم بتعهده حول خط الفقر

وطنا اليوم-عمان: أكدت النائب ديمة طهبوب أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزم أمام مجلس النواب بتاريخ 10-3-2019 بنشر كامل معلومات الدراسات التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة حول الطبقات الإجتماعية وخط الفقر في الأردن،

وقالت النائب طهبوب أن ذلك الالتزام جاء خلال نقاش الحكومة لسؤالها النيابي حول هذا الملف الهام، والذي تعهدت بمواصلة متابعته إلى أن تنشر الحكومة هذه الدراسات التي من حق كافة المواطنين الإطلاع عليها على حد وصفها.

وذكرت طهبوب أنها انتظرت المهلة التي طلبها رئيس الوزراء، غير أن الحكومة لم تنفذ ولم تفي بما التزمت به، مما حدا بها إلى تحويل السؤال النيابي وقتها إلى استجواب، ورغم ذلك قامت الحكومة بالرد بعد خمسة أشهر وبطريقة ضبابية، لا جديد فيها سوى ردها أنها ستنشر الدراسات نهاية العام الحالي.