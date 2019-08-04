الرئيسية | تحت القبة البكار : لدينا أدواتنا إذا لم تُخفّض البنوك الفائدة

وطنا اليوم-عمان:أكّد رئيس اللجنة الماليّة في مجلس النواب خالد البكار أن البنوك ملزمة بالاستجابة بتخفيض الفائدة على المقترضين.

وقال البكار في حديث إن البنوك عليها فعل ذلك، فواجبها الاستجابة لقرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة والتي قدّرها (المركزي) بربع نقطة مئوية".

وحذّر النائب من مغبة التسويف في اتخاذ القرار "نحن لدينا أدواتنا في التعامل مع البنوك اذا لم تستجب، فكما أننا عون لتلك المنشآت، فنحن أيضاً في مجلس النواب مسؤولون ومعنيون بحماية حقوق المواطنين والمقترضين التي يجب أن تحفظ".

وكشف عضو لجنتي الاقتصاد والاستثمار، والمالية، النيابيّتين، عمر قراقيش، عن توجه للضغط على البنوك لتخفيض أسعار الفوائد، من خلال رفع توصية إلى البنك المركزي.

ومن المقرر أن تعقد اللجنتان اجتماعا، مع المختصين، الثلاثاء، لبحث عدم تخفيض البنوك حتى اليوم، أسعار الفائدة، رغم قرار البنك المركزي بذلك اعتبارا من الرابع من الشهر الجاري.

قراقيش قال، إن البنوك لطالما سارعت برفع الفوائد على المقترضين فور إقرار رفعها من قبل البنك المركزي، فيما تُماطل بالتخفيض لتحقيق الأرباح.

وأضاف، أن اللجنتين ستوصيان بالتعميم على البنوك، للاتزام بقرار التخفيض.

وأشار إلى أهمية تخفيض الفوائد على المقترضين، وانعكاس ذلك على وتيرة الاقتصاد وتوفير السيولة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وكان محافظ البنك المركزي، زياد فريز صرّح ، يوم الـ18 من آب الجاري، بأن البنوك ستخفض أسعار الفائدة، لكن ذلك يحتاج لوقت بسبب الإجراءات.

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