الرئيسية | تحت القبة النواب يرفع سن التقاعد المبكر والعرموطي يطالب بالمساواة

وطنا اليوم-عمان:دعا النائب صالح العرموطي اليوم الأحد، إلى المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد المبكر.

وقال العرموطي خلال جلسة مناقشة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، لماذا التفريق بين الذكر والانثى في سن التقاعد؟ فهذا أمر يسيئ للمرأة.

وأضاف العرموطي، إن المساواة مطلوبة بين الرجل والمرأة، فهن لهن من الكفاءة العالية ما يفوق الرجال.

ورفع مجلس النواب سن التقاعد المبكر للمهن غير الخطرة شريطة اكماله سن ال 55 عام للذكر و 52 عام للأنثى ولا يسري الا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون .

وابقى مجلس النواب على التقاعد المبكر كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم والذين يعملون بالمهن الخطرة المحددة بالجدول المرفق بالقانون .

ووافق المجلس على استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة اذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراك منها 12 اشتراك متصل ولم يمضي على انقطاعه على الشمول اكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة .

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