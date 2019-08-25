النائب المجالي يحذف منشورا على الفيسبوك ويعتذر للزعبي

وطنا اليوم-عمان:حذف النائب حازم المجالي، منشورا من حسابه على الفيسبوك .

وقال المجالي في المنشور: لا أحد يزاول على أهلنا في الرمثا ويجب ان يكون الحل بالحوار وليس بتدخل الدرك،،، وعلى اهلنا الحذر من المندسين اصحاب الفتنة ( وخصوصا مطلق العيارات النارية من رشاش وكذلك الذي رمى سيارة الدرك بقنابل الملوتوف ،،،على الحكومة سحب الدرك وفتح الحوار.

اما زميلنا فواز الزعبي تحدث عن ست حاويات خرجت من العقبة وهي لوزير ،،، فعليه ان يسمي الوزير وان يخبرنا عن كيفية خروج هذه الحاويات.

مع انه توارد الى مسامعي ان الزميل يملك ست سيارات تستعمل للتهريب ودخل كل سيارة يتجاوز العشرة الاف يوميا ،،، اتمنى من زميلنا نفي هذا الخبر وفي نفس الوقت ان يخبرنا ويكشف عن شخصية الوزير!!!!!!

وبعد حذف المنشور الأول قام النائب المجالي بنشر صورة على الفيسبوك مع النائب فواز الزعبي، وعلق عليها:

"جلست اليوم مع الزميل فواز الزعبي ابو فراس وتبن ان المعلومات التي اوردتها هي عاريه من الصحه وانني اعتذر عما ورد بحق الزميل العزيز والذي بذل جهود متواصله من احل التهدئه خلال الايام السابقه والوصول الى حلول ايجابيه ،،،،علما انه على المستوى الشخصي تربطه علاقه وثيقه مع عائلتي ومعي شخصيا".















