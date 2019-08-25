الرئيسية | تحت القبة النواب يجزيون لأنفسهم الاشتراك بالضمان

وطنا اليوم-عمان:أجاز مجلس النواب لأنفسهم ولأعضاء مجلس الأعيان شمولهم بالضمان الاجتماعي وبتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلب العضو. واشترطت المادة تسديد الاشتراكات المترتبة وفقا لأحكام ويحدد الاجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لعضو مجلس الأمة. ولغاية تسوية حقوق اعضاء مجلس الأمة من هذه الفقرة اثناء مدة العضوية تطبق الاحكام الخاص بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية. يشار إلى أن دفع الاشتراكات التي تترتب على اشتراكات النواب من موازنة مجلس الامة.

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