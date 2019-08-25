الرئيسية | تحت القبة النائب الحباشنة : عاشت الرمثا وتسقط حكومة الجباية

وطنا اليوم-عمان:هتف النائب صداح الحباشنة بسقوط حكومة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز، وقال تحت القبة "تعيش الرمثا وتسقط حكومة الرزاز.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم التي خصصت لمناقشة تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.

يناقش مجلس النواب في هذه الأثناء قانون الضمان الاجتماعي خلال جلسة برئاسة عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة.

وخلال الجلسة، أثير جدل حول المادة 3 من مسودة المشروع القانون المعدل والتي تسمح للمؤسسة باستثناء الشركات الريادية من إشراك العاملين في الضمان، حيث طالب النواب ديما طهبوب وصالح العرموطي وخميس عطية وفيصل الاعور وحياة المسيمي وابراهيم بني هاني حيث طالبوا برد المادة والعودة الى القانون الاصلي فيما طالبت النائب طهبوب الحكومة بالافصاح عن الدراسة الاكتوارية.

وقال وزير العمل نضال البطاينة ان ذلك من شأنه ان يساعد الشركات الريادية على الاستثمار حتى سن 28 عاما (بمعدل 5 سنوات).

بدوره بيّن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات أن اللجنة تمثل حرص النواب التام على المواطنين وكل المخاوف حاضرة في ذهن اللجنة حيث قامت بصياغة المادة لإزالة التخوفات وتوضيح ان هذه المادة لا تطبق الا على الشركات التي ستسجل بعد نفاذ القانون ووضع سن 28 عاما لاشتراك العامل والحث على تشغيل الشباب.

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