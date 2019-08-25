طارق خوري يعلق على أحداث الرمثا: هل هناك جهات خارجية

وطنا اليوم-عمان:علّق النائب طارق خوري على الاحداث الجارية في الرمثا، وقال:

الرمثا‬⁩ جزء نقي ولا يتجزأ من هذا الوطن. ‬

‫ماذا يستفيد الوطن من أي حالة شرذمة وتفكك مجتمعي أو سياسي وهل هناك جهات خارجية او حتى داخلية تستفيد من هذه الحالة؟؟ ‬

‫أعتقد جازماً بأن المستفيد من هكذا حالة فقط العدو الخارجي الذي لن ينفذ إلى قلب الأردن إلا من خلال السلوك المشين لبعض عديمي المسؤولية أو المرتبطين بهذا العدو الخارجي بطريقة أو أخرى.‬

‫"الوطن يكبر بالمحبة ويفنى بالبغضاء"‬.