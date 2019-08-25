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المجالي: زميلي فواز الزعبي يمتلك ٦سيارات للتهريب
وطنا اليوم-عمان: شن النائب حازم المجالي هجوماً على النائب فواز الزعبي تضمن معلومات تواردت إلى مسامعه ان زميله الزعبي يمتلك 6 سيارات للتهريب ، وان دخل كل سياره يتجاوز الــ 10 دينار يومياً .
وطالب النائب المجالي من زميله الزعبي نفي هذا الخبر والكشف عن شخصية الوزير الذي قام بتخريج 6 حاويات من العقبة ..وفيما يلي ما كتبه النائب المجالي عبر صفحته الشخصية على " الفيسبوك :
" لا أحد يزاود على أهلنا في الرمثا ويجب ان يكون الحل بالحوار وليس بتدخل الدرك ،،،،وعلى أهلنا الحذر من المندسين أصحاب الفتنه ( وخصوصا مطلق العيارات النارية من رشاش وكذلك الذي رمى سيارة الدرك بقنابل الملوتوف ،،،على الحكومة سحب الدرك وفتح الحوار
أما زميلنا فواز الزعبي تحدث عن ست حاويات خرجت من العقبة وهي لوزير ،،،فعليه ان يسمي الوزير وان يخبرنا عن كيفية خروج هذه الحاويات مع انه توارد الى مسامعي ان الزميل يملك ست سيارات تستعمل للتهريب ودخل كل سياره يتجاوز العشرة آلاف دينار يوميا ،،،،اتمنى من زميلنا نفي هذا الخبر وفي نفس الوقت ان يخبرنا ويكشف عن شخصية الوزير !!!!!!
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