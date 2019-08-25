المجالي: زميلي فواز الزعبي يمتلك ٦سيارات للتهريب

وطنا اليوم-عمان: شن النائب حازم المجالي هجوماً على النائب فواز الزعبي تضمن معلومات تواردت إلى مسامعه ان زميله الزعبي يمتلك 6 سيارات للتهريب ، وان دخل كل سياره يتجاوز الــ 10 دينار يومياً .

وطالب النائب المجالي من زميله الزعبي نفي هذا الخبر والكشف عن شخصية الوزير الذي قام بتخريج 6 حاويات من العقبة ..وفيما يلي ما كتبه النائب المجالي عبر صفحته الشخصية على " الفيسبوك :

" لا أحد يزاود على أهلنا في الرمثا ويجب ان يكون الحل بالحوار وليس بتدخل الدرك ،،،،وعلى أهلنا الحذر من المندسين أصحاب الفتنه ( وخصوصا مطلق العيارات النارية من رشاش وكذلك الذي رمى سيارة الدرك بقنابل الملوتوف ،،،على الحكومة سحب الدرك وفتح الحوار