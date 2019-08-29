الرئيسية | تحت القبة الزعبي: وزير هرّب 7 حاويات دخان .. والحكومة "لا حياة لمن تنادي"

وطنا اليوم ـ عمان قال النائب فواز الزعبي، إن وزيرا هرّب 7 حاويات دخان إلى الأردن.



حديث الزعبي، جاء تعليقا على أعمال الشغب التي شهدتها مدينة الرمثا ليل الجمعة السبت، بسبب تقييد الحكومة إدخال الدخان إلى الأردن بكروز واحد للشخص.



وأضاف أنه تواصل منذ 45 يوما مع مسسؤولين حكوميين وأمنيين، بشأن مطالب أبناء مدينة الرمثا، لكن لم يكن هناك أي تحرك.



وأكد الزعبي أن أبناء الرمثا يحترمون القوانين، لكن الحكومة تفتقر لإدارة تلك القوانين، مضيفا "لا حياة لمن تنادي".



ونفى النائب، رواية الحكومة بانخفاض الإيرادات بسبب تهريب الدخان بواقع 150 مليون دينار، مشيرا إلى أن نقص الإيرادات سببه زيادة الضرائب، التي أدت لزيادة تهريب جميع السلع من العقبة وغيرها.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر