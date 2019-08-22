 وطنا نيوز -نائب يكشف عن إزالة منع السفر لشخص متورط بقضية الدخان
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نائب يكشف عن إزالة منع السفر لشخص متورط بقضية الدخان
التاريخ : 22-08-2019 04:24:20 المشاهدات: 1662

وطنا اليوم-عمان:قال النائب قصي الدميسي، اليوم الخميس، إن هناك إزالة لقرار منع السفر لشخص متورط بقضية الدخان وعليه 460 مليون دينار.

جاء ذلك على هامش اجتماع دعت له لجنة فلسطين النيابية مع وزير المالية عز الدين كناكرية، لمناقشة تملك الغزيين في الأردن.

وأجاب الوزير أن الأمر منوط بالقضاء ويمر بإجراءات قانونية وأنه ليس مطلعا على الموضوع.

وأكد كناكرية، أن تحصيلات الحكومة من بند الدخان بلغ 124 دينار فقط للشهور 7 الأولى من العام الحالي، مشيرا إلى أن السجائر الإلكترونية والمحروقات والدخان لها وزن في إيرادات الدولة بشكل كامل.


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