 وطنا نيوز -البكار: الحكومة ستتخذ حزمة من القرارات قريباَ
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البكار: الحكومة ستتخذ حزمة من القرارات قريباَ
التاريخ : 21-08-2019 10:07:42 المشاهدات: 1410

وطنا اليوم-عمان:اكد النائب خالد البكار رئيس اللجنة المالية النيابية ان الحكومة ستتخذ حزمة من القرارات خلال الأسابيع القادمة، مؤكدا ان هذه القرارات لن تتعلق برفع اي ضريبة.

وذكر البكار ان هنالك دراسة لتخفيض بعض الضرائب كحوافز لبعض القطاعات، مشيرا الى ان هنالك نية لدى الحكومة لاستخدام حزم كهرباء بأسعار مخفظة تمنح للمنتج الوطني.

وحول الخلوة النيابة الحكومة التي عقدت، الثلاثاء، قال البكار ان المواضيع التي نوقشت خلالها هي معاناة القطاع الخاص وارتفاع كلف التمويل ومدخلات الانتاج لديهم، بالاضافة لقضايا اخرى.

وذكر البكار انه تم تكليف مجموعة من القطاع الخاص بالتعاون مع رئيس لجنة الاقتصاد النيابية لاعداد تقرير لتسهيل عمل القطاع الخاص، وطرحة على الحكومة.


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