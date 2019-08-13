الرئيسية | تحت القبة الطراونة يطالب بكشف تفاصيل قضية تهرب ضريبي ضخمة للرأي العام

وطنا اليوم-عمان: كشف النائب مصلح الطراونة عبر بوست قام بنشره على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي ان وزيراً يعمل حالياً محامياً يستخدم سلطة القوة في قضية تهرب ضريبي ضخمة ، طالباً من مدير عام الضريبة كشف التفاصيل للرأي العام . حيث كتب الطراونة " لما يكون وزير سابق وبشتغل محامي ويستخدم سلطة القوة وليس قوة القانون في قضية تهرب ضريبي ضخمة يجب على مدير عام ضريبة الدخل أن يعلن ذلك ليسجل له الأردنيون أنه قال لا لسلطة القوة التي أعني













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