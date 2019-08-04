الرئيسية | تحت القبة اجتماع تشاوري بدون إعلام بين الحكومة والبرلمان

وطنا اليوم-عمان:عقد مجلس النواب الأردني ممثلا برئيسه ورؤساء اللجان المعنية بملف المال والاقتصاد فقط اجتماعا نادرا مع الطاقم الاقتصادي والمالي في الحكومة حضره رئيسا النواب والوزراء عاطف الطراونة وعمر الرزاز. ولم يصدر عن اللقاء أي بيان رسمي يوضح ما جرى من مناقشات خلال هذا الاجتماع الموصوف بأنه تشاوري. ونفى مصدر رسمي أن يكون الهدف من الاجتماع تقييم أداء الوزراء في الطاقم الاقتصادي. وتخلّل الاجتماع انتقادات لأداء الحكومة في مجال التعاون مع القطاع الخاص في المملكة وضعف دورها في تطبيق توجيهات ملكية في استقطاب الاستثمارات. وحضر الاجتماع رئيس البنك المركزي زياد فريز ونائب رئيس الحكومة الدكتور رجائي المعشر ونخبة من النواب والوزراء وبدون حضور وسائل الإعلام.

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