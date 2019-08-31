الرئيسية | تحت القبة نائب : وزراء سابقون حصلوا على مشاريع عملاقة

وطنا اليوم-عمان: اتهم النائب عواد الزوايدة حصول وزراء سابقين للطاقة على مشاريع عملاقة في قطاع الطاقة المتجددة. وقال الزوايدة وهو رئيس لجنة الحريات النيابية خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة النيابية الثلاثاء إن مشاريع الطاقة المتجددة ذهبت لصالح وزراء طاقة سابقين، باتفقيات قاموا بتوقيعها حينما كانوا وزراء. وبحسب الزوايدة لم يحساب هؤلاء الوزراء على هذه التجاوزات ، متسائلا عن دور عن دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عنهم ودور ديوان المحاسبة في تعقب هذه التجاوزات.

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