مطالب بعدم فصل الكهرباء ايام العطل ونهاية الاسبوع

وطنا اليوم-عمان: أكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة فاروق الحياري أن أي تخفيض على كلف الطاقة الكهربائية سينعكس على النظام الكهربائي، مشيرا الى لجنة شُكلت برئاسة رئيس الوزراء لدراسة تخفيض كلف الطاقة بشكل عام،وسيتم عرض مخرجات عمل هذه اللجنة على النواب عند الانتهاء من عملها.

واقترح النواب خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية ، الثلاثاء، عدم فصل التيار الكهربائي أيام العطل وشهر رمضان وعن المرضى وأيام نهاية الأسبوع، حيث أكد الحياري امكانية التطبيق من الناحية اللوجستية ، مضيفا أن هناك تفهماً من قبل الشركات بعدم الفصل في هذه الأوقات، قائلاً "ليس من المعقول أن تفصل الكهرباء دون ان تكون مكاتب الشركة تعمل في اليوم الذي يليه"