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السعود : الموساد وراء مقاطع الفيديو المتداولة بالأردن
وطنا اليوم-عمان:اتهم رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، الموساد الإسرائيلي، بالوقوف وراء ما يُنشر بين الحين والآخر بقصد الإساءة للأردن.
وبين السعود خلال اجتماع اللجنة بوزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الثلاثاء ان العلاقة الاردنية الفلسطينية لا يستطيع احد المزاودة عليها وان الجميع متفق وملتف حول لاءات الملك الثلاث
من جانبه وزير التجارة والصناعة طارق الحموري اكد ان تسهيلات واسعة وكبيرة يقدمها الاردن للبضائع الفلسطينية مشيرا الى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين العام 2018 بلغ نحو 200 مليون دولار منها 158 دولار صادرات اردنية و48 مليون فلسطينية ، مشددا على اتفاقات وتوجهات لزيادة حجم التبادل والصادرات بين البلدين
وحول حجم التبادل الاردني مع الكيان المحتل بين الحموري انه لا يملك خلال الاجتماع الارقام الدقيقة واعدا بتزويد اللجنة بتلك الارقام في وقت لاحق
كما شدد الحموري على ان عملية تزوير شهادات المنشأ صعبة للغاية والمعلومات الواردة حول تغيير بلد المنشأ لبضائع اسرائيلية هي معلومات غير دقيقة لافتا الى حجم الوثائق والاثباتات كبير جدا يتطلبها ذلك الامر مما يصعب القيام به.
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