الزعبي: سكرتيرة تتقاضى آلاف الدنانير في هيئة الاستثمار

وطنا اليوم-عمان:قال النائب فواز الزعبي إن سكرتيرة في هيئة تشجيع الاستثمار تتقاضى آلاف الدنانير منذ سنوات.

وانتقد الزعبي في جلسة تشريعية، الثلاثاء، :" نريد ملاحقة القضاة على الأموال والمكافآت التي يتقاضوها لقاء عملهم ونترك سكرتيرة تتقاضى آلاف الدنانير في الهيئة".

وتساءل الزعبي عن سر السكوت عن هذه المبالغ التي تتقاضاها السكرتيرة من الهيئة، بالاضافة إلى الأموال التي تحصل عليها "براني" من المستثمرين.