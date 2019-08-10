الرئيسية | تحت القبة الحباشنة ينتقد تناقض النواب حول فلسطين

وطنا اليوم-عمان:وجه النائب صداح الحباشنة رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طالبهم فيها باستخدام الصلاحيات التي منحهم إياها الدستور الإردني لدعم القضية الفلسطينية وفق قوله.

وقال الحباشنة في منشور له على "فيسبوك" مساء الإثنين: "إلى أعضاء مجلس النواب إذا كنتم جادين بدعم القضية الفلسطينية...قوموا أولا بالصلاحيات التي منحها لكم الدستور الأردني وطالبوا بإلغاء اتفاقية وادي عربة(اتفاقية الذل والعار) والغاء اتفاقية الغاز وطرد سفير الكيان الصهيوني. لا تزاودوا على القضية الفلسطينية ، بالأمس اقريتم قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس والذي سوف يسمح بدخول بضائع الكيان الصهيوني إلى الأسواق الأردنية وكما يسمح بتصديرها لباقي الدول...ملاحظة: التناقض إنه صوت بالأمس 18 نائب فقط ضد المشروع المعدل لقانون المواصفات والمقاييس والباقي كان مع المشروع".

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