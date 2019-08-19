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رئيس مجلس الاعيان يدعو لجمع السلاح من الأردنيين
وطنا اليوم-عمان: قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز "بتنا نلحظ مؤخرا حالات متعددة، فيها خروج على القانون، واستقواء على الدولة ومؤسساتها وهيبتها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه".
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