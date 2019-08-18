طارق خوري يستعين بأغنية لجورج وسوف لوصف وضع الأردن

وطنا اليوم-عمان:استعان النائب طارق خوري، بكلمات أغنية للفنان السوري، جورج وسوف، في وصفه للوضع الاقتصادي في الأردن، غداة نشره الصفحات الأولى للصحف الأردنية الورقية، وما تضمنته من أخبار تتعلق بالشأن الإقتصادي للمملكة.

ونشر خوري الصور عبر صفحته الرسمية على تويتر، معلقًا عليها " لسه الدنيا بخير يا حبيبي لسه الدنيا بخير .. أصلي بحب الخير يا حبيبي وأتمناه للغير .. وانت حبيبي بتعمل قصه .. مره بتقسى ومره بتنسى .. ليه بتخاف من بكره !!!".

ويبدو أن خوري يريد إيصال فكرة معينة تتمثل في أن القادم غير مبشر في ظل غياب خطة نهوض شاملة تخرج البلاد من أزمتها الإقتصادي التي تتفاقم يوميًا.



