الرئيسية | تحت القبة السعود: مواقع التواصل تظلم الأردن

وطنا اليوم-عمان:دافع النائب يحيى السعود، عن جهود الأجهزة الأمنية، بعد تداول مقاطع الفيديو الأخيرة. وقال السعود إن مواقع التواصل الاجتماعي ظلمت الأردن. وأضاف، في جلسة لمجلس النوب، إن تعليقات البعض على تلك الأحداث، بإنكارهم دور الأجهزة الأمنية، على حد تعبيره، تشوه صورة الأردن وتؤثر على الاقتصاد وتظلم الوطن. وذكّر السعود بأن الأجهزة الأمنية تواصل عملها ناجحة بضبط قضايا المخدرات والجرائم والسرقات.

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