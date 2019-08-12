الرقب: الأردن يملك ورقة تزلزل الكيان الإسرائيلي

وطنا اليوم-عمان:قال النائب أحمد الرقب اليوم الخميس، إن الأردن يملك ورقة تزلزل الكيان الإسرائيلي.
وأضاف خلال اجتماع للجنة فلسطين النيابية لمناقشة الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى: "إن كانت الحكومات العربية تعجز عن المواجهة، فننحن على أطول خط مواجهة مع العدو الصهيوني، والعدو يدرك أن الشعب الأردني قد جبلت خلاياه وتسري في دمائه محبة القدس".
وأشار إلى أن "هذا الخط سيتفجر بأي لحظة، فهم يرتكبون حماقات".
واتنتقد الرقب وجود سفير للاحتلال الإسرائيلي على أراضي المملكة رغم اقتحامات المسجد الأقصى، مطالباً الحكومة بـ"فرض خدمة عسكرية وليس فقط برنامج خدمة وطن لإيصال رسالة عسكرية للاحتلال".