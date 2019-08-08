الصفدي ينفي علاقته بنادي عبدون ويؤكد : أنا بالحج

وطنا اليوم-عمان:نفى النائب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، ما يشاع عن امتلاكه للنادي الليلي الذي تم ضبطه في منطقة عبدون غربي العاصمة عمان.

وقال الصفدي إنه يتواجد حاليا في السعودية لأداء فريضة الحج، ولا يعلم عن قضية النادي.

وأوضح أن أي شخص يمكنه العودة لسند التسجيل الذي قيد به النادي لتوضيح من يمتلكه.