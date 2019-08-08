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الصفدي ينفي علاقته بنادي عبدون ويؤكد : أنا بالحج
وطنا اليوم-عمان:نفى النائب أحمد الصفدي، اليوم الأربعاء، ما يشاع عن امتلاكه للنادي الليلي الذي تم ضبطه في منطقة عبدون غربي العاصمة عمان.
وقال الصفدي إنه يتواجد حاليا في السعودية لأداء فريضة الحج، ولا يعلم عن قضية النادي.
وأوضح أن أي شخص يمكنه العودة لسند التسجيل الذي قيد به النادي لتوضيح من يمتلكه.
يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بسبب فيديو يظهر مجموعة من الفتيات وهن يهربن من أحد النوداي الليلة في منطقة عبدون، كما أشيع عبر تلك المواقع أن النائب الصفدي هو من يمتلك هذا النادي.
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