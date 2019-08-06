الرئيسية | تحت القبة الشيشاني يهنئ بالعيد ويكبر تحت القبة

وطنا اليوم-عمان:هنأ النائب نبيل الشيشاني مجلس النواب والشعب الأردني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

وقال للحاضرين خلال جلسة النواب الثلاثاء :"قد تكون هذه اخر جلسة للمجلس قبل عيد الاضحى المبارك كل عام وانتم والشعب الأردني بالف خير".

وكبر الشيشاني تحت القبة تكبيرات لله تعالى.

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