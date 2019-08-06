 وطنا نيوز -الشيشاني يهنئ بالعيد ويكبر تحت القبة
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الشيشاني يهنئ بالعيد ويكبر تحت القبة
التاريخ : 06-08-2019 12:24:32 المشاهدات: 708

وطنا اليوم-عمان:هنأ النائب نبيل الشيشاني مجلس النواب والشعب الأردني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.
وقال للحاضرين خلال جلسة النواب الثلاثاء :"قد تكون هذه اخر جلسة للمجلس قبل عيد الاضحى المبارك كل عام وانتم والشعب الأردني بالف خير".
وكبر الشيشاني تحت القبة تكبيرات لله تعالى.


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