النائب الفناطسة لأبو غزالة: اعتبرها عيدية

وطنا اليوم-عمان: علّق رئيس لجنة العمل النيابية، خالد الفناطسة، على رسالة العين طلال أبو غزالة لرئيس الوزراء، بشأن عطلة عيد الأضحى.

وكان أبو غزالة، وجّه رسالة لرئيس الوزراء عمر الرزاز، قال فيها إن عطلة العيد لـ3 أيام عمل تعتبر كافية، بدلا من 4 أيام كما عمم الرزاز.

الفناطسة قال إن عطلة عيد الأضحى محددة منذ تأسيس الدولة الأردنية، رافضا ما جاء في رسالة أبو غزالة.

ووجه رئيس لجنة العمل النيابية، دعوة للعين طلال أبو غزالة، لاعتبار يوم العطلة الذي اعتبره مثار خلاف مع الحكومة، كعيدية للموظفين.

وتحفّظ النائب، على المقارنات التي يطرحها أبو غزالة بين الأردن والدول الأوروبية.

وعلى صعيد متصل، رفض الفناطسة الدعوات المنادية بإعلان تعطيل يوم الخميس الذي يفصل عطلة عيد الأضحى عن عطلة نهاية الأسبوع.

وأكد أن العطلة المُعلنة من الحكومة كافية ومتعارف عليها، داعيا للاتزام بها.