 وطنا نيوز -البكار للحكومة: يكفي تباكياً ..ابو حسان :التهريب يتم على مرآكم
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البكار للحكومة: يكفي تباكياً ..ابو حسان :التهريب يتم على مرآكم
التاريخ : 05-08-2019 03:10:11 المشاهدات: 549

وطنا اليوم-عمان:حذر النائب خالد ابو حسان الحكومة من المساس باهالي لواء الرمثا أو الإساءة إليهم بأي كلمة واتهامهم بالمهربين ، رافضا كل انواع التأشير عليهم باي حديث من هذا النوع
وبين خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الفريق الاقتصادي الحكومي اليوم الاثنين أن التهريب في الاردن واضح للجميع وللحكومة لافتا إلى أن تهريب الدخان يتم على مراى من الحكومة ولمصنع معلوم وصنف محدود .
كما حذر رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار الحكومة أن اللجنة ستتوقف عن اللقاءات مع الفريق الاقتصادي الحكومي اذا إستمرت بعدم اتخاذها لإجراءات وقرارات وحلول واقعية وملموسة تجاه الواقع الاقتصادي مشددا على ضرورة الخروج من دائرة البروتوكولات
واكد أنه لا يمكن التباكي على كلف الطاقة ولا نحرك ساكنا للان تجاه ذلك الملف ، مؤكدا أنه من المحرم الاقتراب من فاتورة الكهرباء لشرائح الفقراء
كما قال البكار خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الفريق الاقتصادي الحكومي اليوم الاثنين أن لدينا في الاردن تهريب شرعي ، وأنه لا يجوز ان نتباكى على وجود التهرب الضريبي رغم تعديل القانون منذ ٨ اشهر
واكد على ضرورة تحريك راس المال الوطني وتحديد الشرائح المستحقة للدعم وعدم حماية الموظفين العابثين في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.

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