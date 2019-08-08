البكار للحكومة: يكفي تباكياً ..ابو حسان :التهريب يتم على مرآكم

وطنا اليوم-عمان:حذر النائب خالد ابو حسان الحكومة من المساس باهالي لواء الرمثا أو الإساءة إليهم بأي كلمة واتهامهم بالمهربين ، رافضا كل انواع التأشير عليهم باي حديث من هذا النوع

وبين خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية مع الفريق الاقتصادي الحكومي اليوم الاثنين أن التهريب في الاردن واضح للجميع وللحكومة لافتا إلى أن تهريب الدخان يتم على مراى من الحكومة ولمصنع معلوم وصنف محدود .