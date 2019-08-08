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فقط بالاردن .. مواطن حصل على اعفاء طبي بعد وفاته
وطنا اليوم-عمان:كشف النائب راشد الشوحة حصول احد المواطنين على اعفاء طبي بعد وفاته.
وجاء حديث الشوحة خلال اجتماع مالية النواب الاثنين مع الحكومة حول الاداء المالي للحكومة.
وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بين خلال ذات الاجتماع ان تقديرات مخصصات المعالجات الطبية ترتفع كثيرا عن المقدر لها بالموازنة حوالي ١٠٠ مليون دينار سنويا، علما بأن المقدر ١٠٠ مليون دينار.
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