الرئيسية | تحت القبة استمارة خاصة للراغبات بالترشح للبرلمان المقبل

وطنا اليوم-عمان:وزعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة استمارة خاصة على السيدات الراغبات بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة لبناء قاعدة بيانات في المملكة.

وتعد هذه الاستمارة خطوة أولى في تنفيذ برنامج دعم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية، بهدف دعم المرأة في الانتخابات للمجالس التمثيلية، وتنفيذ تدريبات متخصصة لتمكين النساء من المعارف والمهارات اللازمة لتمكينهن من خوض الانتخابات.

وتسعى اللجنة إلى استهداف أكبر عدد ممكن من السيدات من مختلف المحافظات، وسيصار لاحقا إلى تصميم برامج تدريبية للراغبات بالترشح بناءً على تحليل الاستمارات لتصميم برامج تدريبية بحسب الاحتياجات والتوزيع الجغرافي والأولويات الخاصة بالمرشحات.

ووفقا لبيان صحفي عن اللجنة اليوم الأحد، سيتم عقد هذه البرامج خلال الأشهر المقبلة، وسيصل فريق التدريب المتخصص إلى كافة محافظات المملكة.

ودعت اللجنة الراغبات بالترشح من جميع محافظات المملكة إلى تعبئة الاستمارة المخصصة التي يمكن الوصول إليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للجنة أو عبر الرابط الآتي (https://bit.ly/2YCAlzT).

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