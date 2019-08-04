الرئيسية | تحت القبة نائب أردني يتغزل بزوجة الأسد

وطنا اليوم-عمان:هنأ النائب طارق خوري عقيلة رئيس النظام السوري بعد شفاءها من مرض السرطان.

وكتب خوري على "تويتر": " من إسمها جزء من سماء... من بهاء روحها كل النقاء ... من خبث البعض والسرطان منحك الله الشفاء...ابنة سورية العظيمة سيدة النساء...اسماء"

وأعلنت أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام السوري بشار الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري، السبت، شفاءها من مرض السرطان، بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وقالت الأسد في المقابلة التي بثت مساء السبت: "رحلتي انتهت (...) الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".

وبدت الأسد في المقابلة وهي ترتدي ثوبا أبيض اللون، ويظهر شعرها قصيرا ومصففا للمرة الأولى منذ إعلان بدء تلقيها العلاج، بعدما كانت تغطي رأسها بوشاح في إطلالاتها السابقة.

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