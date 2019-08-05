الطراونة يرفع الجلسة ويؤكد : لن استجدي النواب

وطنا اليوم-عمان:رفع رئيس مجلسي النواب المهندس عاطف الطراونة جلسة المجلس، الأحد وذلك لفقدان النصاب القانوني... وأعلن الطراونة انه لن يستجدي أحدا من النواب لحضور الجلسات أو للدخول تحت قبة البرلمان لإكمال النصاب

وكان المجلس في بداية جلسته الصباحية قد ناقش قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد. وطالب نواب، خلال الجلسة، بتوسيع صلاحيات رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.