 وطنا نيوز -الزعبي يتهم الحكومة بالتغاضي عن تحصيل 28 مليون دينار
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الزعبي يتهم الحكومة بالتغاضي عن تحصيل 28 مليون دينار
التاريخ : 04-08-2019 12:18:38 المشاهدات: 1196

وطنا اليوم-عمان:تساءل النائب فواز الزعبي، عن سبب تحصيل الحكومة مبلغ 28 مليون من شركة بموجب قرار قضائي صادر عن محكمة التمييز.

وقال الزعبي في مداخلة تحت القبة ، الأحد، :" هنالك قرار لمحكمة التمييز بحق احدى الشركات المستثمرة في المملكة بقيمة 28 مليون دينار منذ عام 2017، ولكن لا اعلم لماذا لم تحصلها الحكومة؟.

وأشار إلى انه يوجد تدخل من "حيتان" لتقسيط المبلغ وتخفيضه.


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