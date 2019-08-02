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رفع مذكرة الغاء حبس المدين النيابية الى الديوان الملكي
وطنا اليوم-عمان: رفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المذكرة التي وقع عليها أكثر من 100 نائب والتي تطالب بإلغاء حبس المدين الى الديوان الملكي ، كما تم رفع نسخة منها الى الحكومة ، وفق ما أكده النائب معتز أبو رمان الذي تبنى المذكرة.
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