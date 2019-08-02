 وطنا نيوز -رفع مذكرة الغاء حبس المدين النيابية الى الديوان الملكي
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رفع مذكرة الغاء حبس المدين النيابية الى الديوان الملكي
التاريخ : 02-08-2019 09:53:28 المشاهدات: 1117

وطنا اليوم-عمان: رفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة المذكرة التي وقع عليها أكثر من 100 نائب والتي تطالب بإلغاء حبس المدين الى الديوان الملكي ، كما تم رفع نسخة منها الى الحكومة ، وفق ما أكده النائب معتز أبو رمان الذي تبنى المذكرة.
وكان النائب أبو رمان قد تبنى مذكرة وقع عليها أكثر من 100 نائب ، طلبوا خلالها اجراء تعديل على قانوني العقوبات والتنفيذ فيما يخص عدم حبس المدين في قضايا الشيكات والكمبيالات.
وناشد النواب في مذكرتهم جلالة الملك عبد الله الثاني لتوجيه الحكومة على اجراء التعديلات المقترحة، مؤكدين أهمية تعديل المواد التي تتعلق بعقوبة اصدار الشيكات بدون رصيد وكذلك تعديل قانون التنفيذ فيما يتعلق بحبس المدين غير القادر على سداد الدين.


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