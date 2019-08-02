 وطنا نيوز -نائب يستهجن قرار الحكومة إغلاق مقام النبي هارون
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نائب يستهجن قرار الحكومة إغلاق مقام النبي هارون
التاريخ : 02-08-2019 08:21:16 المشاهدات: 1016

وطنا اليوم-عمان:استهجن رئيس لجنة السياحة النيابية، النائب اندريه العزوني قرار الحكومة بإغلاق مقام النبي هارون عليه السلام، ردا على الصور متداولة التي أظهرت سياحا يهودا صلوات تلمودية في المقام.

وقال العزوني، إن هناك إجراءات لا بد على الحكومة مراعاتها في مثل هذه المواقع الدينية والسياحية مثل منع التوصل، مرافقة الشرطة السياحة للوفود الاجنبية والزائرة، لمنع أي تجاوزات.

وشدد النائب على رفضه قرار وزير الأوقاف بإغلاق المقام بدلا من إنفاذ القانون والنظام بما لا يؤثر على الحركة السياحية في الأردن.


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