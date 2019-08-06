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الأعيان يوافق على مُعدل إعادة هيكلة مؤسسات حكومية
وطنا اليوم-عمان: وافقت لجنة مشتركة في مجلس الأعيان اليوم الخميس، على مشروع قانون مُعدّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، التي ترأسها رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم، بحضور رئيس اللجنة الإدارية العين مازن الساكت وأعضاء اللجنتين، إلى جانب وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور مبارك أبو يامين، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة.
وقال العين الدكتور برهم، إن العالم يعيش ثورة معرفية وتكنولوجية وتقنية متسارعة ما يحتم مواكبة التطورات من خلال تحسين الإجراءات المتبعة وأدوات العمل المستخدمة، عبر تعديل التشريعات المحفزة لتبني التكنولوجيا.
من جهته، أكد العين الساكت أهمية ريادة الأعمال في مختلف المجالات الحياتية العلمية والعملية، ولا ترتبط بمجال أو قطاع معين، الأمر الذي يدعو إلى تعزيز مبدأ الابتكار والإبداع لدى الجميع وعلى رأسهم الشباب.
وأشار الوزير أبو يامن، إلى أهمية تعديل التشريعات بما يتواءم مع تغيير اسم وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة مع الإرادة الملكية.
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