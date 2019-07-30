العكايلة: هل سبقنا اليونان .. المعشر: حديث فيه إساءة للأردن

وطنا اليوم-عمان:هاجم النائب عبدالله العكايلة تسمية "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة" بهذا الأسم بعد أن كانت وزارة الاتصالات ، ليعترض عليه رئيس الوزراء بالوكالة رجائي المعشر.

وقال العكايلة تحت قبة المجلس الثلاثاء: "وزارة الاتصالات دأبت على العمل الفني دوما، ما الذي حصل حتى أن ندعوها "وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة"".

وأضاف العكايلة : "هل سبقنا اليونان بالأردن، وهل أصبحنا مثل الدول العظمة الرقمية والريادية فعلا".

وردد العكايلة بيت شعر قال فيه: مما يزهدني في أرض أندلس ... أسماء مقتدر فيها ومعتضد،ألقاب مملكة في غير موضعها ... كالهر يحكي انتفاخاً صولة الأسد".

وأضاف يقول: "أين الاقتصاد الرقمي، ولماذا غيرنا وزارة الاتصالات ".

وقال "مفهوم الإدارة المحلية تشمل المحافظات والمتصرفيات والأقضية وما شابه ذلك"، وتساءل "فكيف تتقمص البلديات دوراً جديداً يصبح الإدارة المحلية، فما هي المبررات العملية أن تستحدث مسمى الإدارة المحلية وتحذف مسمى استقر عبر عقود منذ تأسيس الدولة الأردنية".

من جانبه، قال المعشر إن العكايلة لم يحاول التقليل من أهمية الأردن لا سمح الله ، ولكن إذا سمعنا كلامه بدقه نجد أن هناك إساءه مبطنة إلى الأردن وقدرتها ومكانتها لقيامها في أعمال الريادة وغيرها ليقاطعه العكايلة "بأن كلامه غير صحيح".

وطالب المعشر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة التنبيه بأن هذا الكلام لا يجوز.

وختم المعشر: "هذا الكلام لا يجوز، الأردن قوي وقادر أن يكون ريادي، وقادر أن يكون في مصاف الدول المتقدمة".

وقال الطراونة: "أنه لا يتصور أن هذا كان المقصود من كلام العكايلة".