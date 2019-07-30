نواب لغنيمات: حجا مبروراً وسعيا مشكوراً

وطنا اليوم-عمان:رصدت عدسة أحد الصحفيين تحت أروقة المجلس، قصاصة ورقية تبادلها النائبان خميس عطية، وفيصل الاعور، يتمنون فيها لوزيرة الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، التمنيات بالحج المبارك لمعاليها.

جاء ذلك خلال جلسة النواب اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشاريع قوانين.

وتاليا ما كتب على الورقة:

معالي جمانة غنيمات،،

التمنيات الحارة لك بالحج المبارك المقرون بالسعادة والهناء ودعواتك لنا في رحلتاك المباركة.

اخوانك

خميس عطية

فيصل الأعور







