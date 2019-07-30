الحكومة تنفي تخصيص مؤتمر المنامة 200 مليون من أجل السيبراني

وطنا اليوم-عمان:نفت الحكومة أن يكون مؤتمر المنامة الذي عقد مؤخراً، قد خصص 200 مليون دينار لإقرار المركز الوطني للأمن السيبراني.

وأكّد وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن هذا الحديث غير صحيح، وذلك في معرض رده على سؤال وجهه النائب خالد رمضان خلال جلسة إقرار مواد مشروع قانون الأمن السيبراني.

وكان النائب خالد رمضان، قد أثار تسائلا حول تخصيص 200 مليون دولار كمنحه للأردن لإنشاء مركز متخصص للأمن السيبراني في مؤتمر المنامه بحضور أمين عام وزارة المالية.