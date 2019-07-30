الرئيسية | تحت القبة خوري ينتقد حرمان النواب من تلبية غايات الطبيعة

وطنا اليوم-عمان:انتقد النائب طارق خوري تغيب 65 نائبا بشكل متواصل عن جلسات مجلس النواب. وقال خوري في مداخلة بجلس تشريعية، الثلاثاء :" 65 نائبا بعينهم يغيبون عن الجلسات ويحرموننا من الخروج لتلبية غايات الطبيعية لعدم فقدان الجلسة نصابها". وسخر رئيس المجلس عاطف الطراونة من حديث خوري قائلا :" لازم أكون ضابط درك خارج القبة لاحضار النواب إلى القبة". جاء ذلك بعدما منع الطراونة نواب من الخروج من القبة لأن الجلسة ستفقد نصابها القانوني. وبحسب رصد فإن الجلسة فقدت نصابها بعد بخروج مجموعة من النواب، إلا أن الطراونة استكمل الجلسة.

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